Ставки по ипотеке в США завершают год на минимуме с мая

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ставки ипотечных кредитов в США упали по итогам девятой недели подряд и завершают год на минимальном уровне с мая.

Средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 6,61% годовых по сравнению с 6,67% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,42%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 5,93% годовых против 5,95% неделей ранее и 5,68% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"Быстрое падение ставок по ипотечным кредитам, происходившее последние два месяца, немного стабилизировалось на этой неделе, но они продолжали снижаться", - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, американская экономика перед наступлением нового года "имеет твердую почву под ногами, замедляющуюся инфляцию и зарождающееся восстановление на рынке жилья".

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в пятницу находится в районе 3,889% годовых по сравнению с 3,897% неделей ранее.