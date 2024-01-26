Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 6 недель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли до максимального уровня за шесть недель.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,69% годовых по сравнению с 6,6% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,13%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 5,96% годовых против 5,76% неделей ранее и 5,17% год назад.

"Ставка по тридцатилетней ипотеке оставалась в очень узком диапазоне последний месяц, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Учитывая эту стабилизацию ставок, потенциальные покупатели жилья бросились на рынок. Несмотря на постоянные проблемы с доступностью жилья, мы ожидаем, что весенний сезон покупок будет более загруженным, чем в 2023 году, при этом цены на жилье продолжат стабильно расти".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 4,108% годовых по сравнению с 4,131% неделей ранее.