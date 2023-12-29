В Варшаве заявили, что ракета РФ пролетела через воздушное пространство Польши

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула заявил, что в пятницу в польское воздушное пространство с Украины на некоторое время вошла российская ракета и затем пересекла границу в обратном направлении.

"Все указывает на то, что российская ракета входила в польское авиапространство, (...) и она покинула его", - приводят западные СМИ слова генерала, сказанные журналистам.

Он заверил, что у Польши и ее союзниц есть данные с радаров, подтверждающие эти выводы.

В свою очередь, по версии оперативного командующего ВС Польши Мачея Клиша, ракета находилась в польском воздушном пространстве три минуты.

"Мы отправили наши силы - истребители - сопроводить ее и сбить при необходимости, но продолжительность и траектория полета (...) сделали это невозможным, позволили ракете покинуть польскую территорию", - приводят СМИ его слова.

Кроме того, в Варшаве заявили, что правительство и военные собирались на экстренные совещания в связи с инцидентом. Президент Польши Анджей Дуда провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.