США обещают при необходимости помочь Польше в расследовании инцидента с ракетой

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон готов предоставить Варшаве помощь в расследовании инцидента с предполагаемым, по версии Польши, пролетом российской ракеты через польское воздушное пространство, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с польским коллегой Яцеком Сиверой.

"Салливан выразил Польше, нашему близкому союзнику по НАТО, солидарность, в то время как она изучает сообщения о ракете, временно находившейся в польском воздушном пространстве. Салливан пообещал техническую помощь по мере необходимости, заверил своего польского коллегу в том, что президент Байден внимательно следит за этим вопросом", - говорится в сообщении с сайта Белого дома.

Ранее начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула выступил с утверждением, что в пятницу в польское воздушное пространство с Украины на некоторое время вошла российская ракета, а затем пересекла границу в обратном направлении. Он заверил, что у Польши и ее союзниц есть данные с радаров, подтверждающие эти выводы.

В свою очередь, по версии оперативного командующего ВС Польши Мачея Клиша, ракета находилась в польском воздушном пространстве три минуты.

Кроме того, в Варшаве заявили, что правительство и военные собирались на экстренные совещания в связи с инцидентом.