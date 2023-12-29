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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Число палестинцев, погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, достигло 21 тыс. 507, сообщает в пятницу Al Arabia со ссылкой на данные Минздрава анклава.

С 7 октября ранения получили 55 тыс. 915 человека. В эти цифры включены 187 погибших за последние сутки. Однако в статистике Минздрава не делается различия между гражданским населением и членами вооруженных группировок.

В свою очередь в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявили, что с 7 октября погибли 308 человек, которые укрывались от боевых действий в постройках, принадлежащих агентству. Еще 1 тыс. 95 человек, прятавшихся в строениях ООН, получили ранения.

По данным издания ОАЭ The National, авиаудары Израиля по лагерям беженцев в Газе унесли в пятницу утром жизни 30 человек.

Накануне вечером в ООН сообщили, что в город Рафах на границе анклава с Египтом прибыли за последние дни 100 тыс. человек, спасающихся от конфликта, в том числе от бомбардировок Израиля центральных районов Газы. Люди прибывают в Рафах на грузовиках, телегах, пешком. Те, кто не может найти места в переполненных убежищах, разбивает палатки на обочинах дорог.

По данным Associated Press, командование ЦАХАЛ сейчас концентрирует усилия на борьбе с вооруженными группировками в лагерях Бурейдж, Нусейрат, Аль-Магази. Для уничтожения застройки применяют артиллерию и авиацию. Бои также не стихают на севере анклава и в городе Хан-Юнис на юге.

Вместе с тем в пятницу стало известно, что Израиль дал предварительное согласие властям Кипра на создание морского гуманитарного коридора для доставки гумпомощи в сектор Газа. При этом грузы перед отправкой в сектор будут проверять израильские инспекторы на Кипре. А накануне в ООН заявляли, что 40% населения Газы грозит голод, а объем грузов, доставляемых наземным путем, не удовлетворяет потребности населения.

В пятницу Израиль продолжал наносить удары по объектам движения "Хезболла" в Ливане, включая места пуска ракет по израильской территории. Также не прекращались рейды на Западном берегу реки Иордан: израильтяне задержали в пятницу 12 человек, в том числе двух подозреваемых в связях с группировкой ХАМАС. Израильские военные оценивают общее число задержанных на Западном берегу с 7 октября в 2 тыс. 550 человек, однако, по данным ООН, речь идет о 4 тыс. 785 палестинцев. Также в пятницу на юге Западного берега автомобиль попытался протаранить группу израильских военнослужащих, в результате пять солдат получили ранения.

По информации The National, в пятницу в Каир прибыла делегация ХАМАС для обсуждения мирных инициатив Египта по урегулированию ситуации в Газе. При этом накануне ХАМАС, "Исламский джихад", две фракции Народного фронта освобождения Палестины и Демократический фронт освобождения Палестины встречались в Бейруте для обсуждения боевых действий с Израилем. Тогда, согласно заявлению ХАМАС, группировки потребовали от Израиля прекратить бои и вывести войска из Газы, прежде чем палестинцы продолжат отпускать израильских заложников.

Король Иордании Абдалла II в пятницу в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо вновь призвал оказать международное давление с целью добиться прекращения огня в Газе.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии, а йеменские мятежники-хуситы начали обстреливать суда в Красном море.

сектор Газа ХАМАС Израиль ЦАХАЛ ООН
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