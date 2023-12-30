Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Что случилось этой ночью: суббота, 30 декабря

Житель Белгородской области погиб под обстрелом ВСУ, убийство отца Владимира Легойды, жертвами операции в Газе стали 21,5 тыс. палестинцев

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб, четверо, включая ребенка, ранены после украинского обстрела Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены 10 частных домов и система водообеспечения Белгорода. Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении над регионом 13 реактивных снарядов.

- В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве отца спикера РПЦ Владимира Легойды. Тело 90-летнего Романа Легойды с множеством колото-резаных ран было обнаружено на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе в пятницу, сообщили в главке СК РФ по Московской области. Предварительно установлено, что мотивом убийства было ограбление.

- Число жертв операции Израиля в секторе Газа достигло 21,5 тыс. человек. Ранения получили 55 тыс. 915 палестинцев, сообщает Al Arabia со ссылкой на Минздрав анклава.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу 32 дрона ВСУ над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

- США пообещали Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой. Ранее в Генштабе ВС Польши заявили, что с Украины в польское воздушное пространство на некоторое время вошла российская ракета.

- Джо Байден призвал Конгресс США как можно скорее одобрить допфинансирование Украины. "Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших промедлений", - подчеркнул американский президент.

- Израильские военные нанесли удары по объектам в Сирии. Как заявили в армейской пресс-службе, это ответ на запуск из Сирии по Израилю двух ракет, упавших на открытой местности.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2023г на уровне 3,5%

Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу 32 украинских дрона

Подозреваемый в убийстве Легойды-старшего задержан в Подмосковье

Четыре человека ранены, один погиб после обстрела ВСУ Белгородской области

Один человек погиб после атаки воздушных целей в Белгородской области

На конкурс песни "Интервидение" выделят 600 млн руб.

Что произошло за день: пятница, 29 декабря

Сроки действия водительских прав, истекающие в 2024-2025 гг., продлены на 3 года

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринки

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринки

Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году с 2,1% до 1,2%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });