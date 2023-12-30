Что случилось этой ночью: суббота, 30 декабря

Житель Белгородской области погиб под обстрелом ВСУ, убийство отца Владимира Легойды, жертвами операции в Газе стали 21,5 тыс. палестинцев

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб, четверо, включая ребенка, ранены после украинского обстрела Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены 10 частных домов и система водообеспечения Белгорода. Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении над регионом 13 реактивных снарядов.

- В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве отца спикера РПЦ Владимира Легойды. Тело 90-летнего Романа Легойды с множеством колото-резаных ран было обнаружено на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе в пятницу, сообщили в главке СК РФ по Московской области. Предварительно установлено, что мотивом убийства было ограбление.

- Число жертв операции Израиля в секторе Газа достигло 21,5 тыс. человек. Ранения получили 55 тыс. 915 палестинцев, сообщает Al Arabia со ссылкой на Минздрав анклава.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу 32 дрона ВСУ над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

- США пообещали Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой. Ранее в Генштабе ВС Польши заявили, что с Украины в польское воздушное пространство на некоторое время вошла российская ракета.

- Джо Байден призвал Конгресс США как можно скорее одобрить допфинансирование Украины. "Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших промедлений", - подчеркнул американский президент.

- Израильские военные нанесли удары по объектам в Сирии. Как заявили в армейской пресс-службе, это ответ на запуск из Сирии по Израилю двух ракет, упавших на открытой местности.