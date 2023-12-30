Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Военный кабинет Израиля обсудил возможное возобновления переговоров с ХАМАС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Военный кабинет Израиля обсудил на заседании предложение Катара возобновить переговоры с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников, отметив, что группировка выразила принципиальное согласие, сообщают израильские СМИ со ссылками на портал Walla.

Новое соглашение предусматривает освобождение на первом этапе от 40 до 50 заложников в обмен на полное прекращение огня в секторе Газа сроком на один месяц. Предполагается, что второй этап будет более сложным и, возможно, будет связан с выводом израильских войск из анклава.

О ходе обсуждения данного предложения членами кабинета и принятых решениях не сообщается.

Как пишет газета Times of Israel, ранее Египет заявлял, что он также представил предварительное предложение о новом этапе прекращения огня представителям как Израиля, так и ХАМАС, но ни одна из сторон на него не ответила.

Израиль сектор Газа ХАМАС Катар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдеп одобрил продажу Израилю артснарядов на $147,5 млн

Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек

Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек

США обещают при необходимости помочь Польше в расследовании инцидента с ракетой

Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить допфинансирование Украины

Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить допфинансирование Украины

В Варшаве заявили, что ракета РФ пролетела через воздушное пространство Польши

Аргентина сообщила участникам БРИКС о решении не вступать в это объединение

Аргентина сообщила участникам БРИКС о решении не вступать в это объединение

Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ

Министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь

Министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля расширяют операции на юге сектора Газа

"Балтика" попросила власти РФ о помощи в защите ее товарных знаков за рубежом

"Балтика" попросила власти РФ о помощи в защите ее товарных знаков за рубежом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });