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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Госдеп одобрил продажу Израилю артснарядов на $147,5 млн

Госдеп одобрил продажу Израилю артснарядов на $147,5 млн
Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области безопасности информировало, что госдепартамент США одобрил срочную продажу Израилю 155-мм артиллерийских снарядов M107 и связанного с ними оборудования на сумму около $147,5 млн.

"Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю развить и поддерживать сильный и готовый к самообороне потенциал. Предлагаемая продажа соответствует этим целям", - говорится в заявлении ведомства.

В сообщениях СМИ на эту тему отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил Конгресс о чрезвычайной ситуации, требующей обойти традиционный срок уведомления Конгресса о зарубежных военных продажах, чтобы ускорить поставку снарядов.

Снаряды будут поставляться из запасов Пентагона.

США Пентагон госдеп Энтони Блинкен Конгресс Израиль
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