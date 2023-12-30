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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Экс-премьер-министр Грузии Иванишвили возвращается в политику

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - На состоявшемся в субботу съезде правящей партии "Грузинская мечта" принято о решение о введении должности почетного председателя партии. На эту должность избран основатель "Грузинской мечты", бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили.

Выступая перед делегатами съезда, Иванишвили заявил, что принял решение о возвращении в политику в связи со многими вызовами, возникшими перед страной.

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"В этих условиях даже малейшая ошибка со стороны властей, которые представлены правящей партией, могут нанести серьезный урон стране. Главными национальными целями для Грузии остаются восстановление суверенитета и объединения страны, интеграция в Евросоюз", - сказал Иванишвили.

Отвечая по окончании съезда на вопрос журналистов о возможном выдвижении его на пост премьер-министра, Иванишвили заявил, что этот вопрос не рассматривается.

"В связи с моей новой должностью я не буду вмешиваться в управление партией и буду лишь консультантом", - сказал Иванишвили.

Несколько лет назад Иванишвили решил уйти из политики.

Грузия Бидзин Иванишвлили
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