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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Президент Грузии не располагает доказательствами участия бизнесмена Иванишвили в политике

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у нее нет доказательств того, что бизнесмен и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, который, по его словам, ушел из политики, до сих пор влияет на принимаемые властями страны решения.

Однако у зарубежных партнеров Грузии возникают вопросы по поводу того, кто принимает решения в стране, добавила глава государства

"Статус Иванишвили на сегодняшний день очень непонятный. (...) И за рубежом задаются этим вопросом, и я думаю, что и в обществе присутствует это ощущение или вопрос, где принимаются главные решения. У меня на это прямого ответа и никаких доказательств нет", - сказала Зурабишвили в пятницу в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "ТВ Пирвели".

Она отметила, что появление подобных вопросов плохо само по себе, так как "политическая система в демократической стране должна быть прозрачной, и общество должно знать, где находится центр ответственности".

Как подчеркнула Зурабишвили, она не общается с Иванишвили, но хотела бы с ним встретиться, чтобы внести ясность в грузинскую политику и сделать политические процессы в стране более прозрачными.

"Я бы ему сказала, во-первых, что нужно больше ясности, где принимаются решения и в какой форме - коллективно ли или в результате споров, потому что очень сложно понять, что происходит, когда слышишь эту риторику (со стороны правящей партии)", - пояснила президент.

В частности, у нее вызвали недоумение заявления представителей правящей партии, которые, по ее словам, то критикуют западные страны, то делают заявления, что выполняют все рекомендации, необходимые для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, и идут по пути евроинтеграции.

"И где реально наша линия?", - поинтересовалась Зурабишвили.

На вопрос, является ли Иванишвили олигархом, глава государства ответила утвердительно.

"Да, олигарх, в том смысле, что у него есть деньги, влияние на СМИ и политику, в этом смысле он им является, но проблема олигархии больше, чем Иванишвили, и проблема Иванишвили больше, чем олигархия. Проблема в непрозрачности этой политической системы", - резюмировала президент Грузии.

Грузия Зурабишвили Иванишвили
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