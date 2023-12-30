Египетская авиакомпания AlMasria начала полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Египетская авиакомпания AlMasria Airlines начала полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх, на первом рейсе на курорт вылетели 216 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта города.

"Сегодня в аэропорту Сочи мы встречали новую иностранную авиакомпанию AlMasria Universal Airlines, которая будет летать по маршруту Шарм-эль-Шейх (Египет) - Сочи. Первая встреча прошла по доброй авиационной традиции - через водяную арку. На первом рейсе из Сочи 216 пассажиров отправились в страну фараонов встречать Новый год", - говорится в сообщении.

Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Coral Travel, который является заказчиком полетной программы египетского перевозчика, она включает Москву и четыре региональных направления - Сочи, Самару, Пермь и Казань.

"Рейсы в Самару стартовали с 26 декабря, в Пермь - с 28. Первый рейс в Сочи выполнен 30 декабря. На 1 января запланирован старт полетов в Казань. Египет сейчас - одно из самых популярных направлений у российских туристов, в нашей компании он входит в первую тройку по объему продаж", - сообщили в компании.

Там добавили, что из Москвы AlMasria Ailines с ноября выполняет по три рейса в неделю в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

"Рейсы из Сочи будут выполняться на Airbus A-321 вместимостью 220 пассажиров раз в неделю по субботам. Из Перми, Казани и Самары - раз в 10 дней. Планируем поставить из этих городов также рейсы в Хургаду", - отметили в пресс-службе Coral Travel.

AlMasria Universal Airlines - частная египетская авиакомпания, начавшая полеты в 2009 году. Базируется в аэропорту Каира. В ее парке - шесть судов. Она выполняет регулярные и чартерные международные рейсы в аэропорты Саудовской Аравии, Италии и России.