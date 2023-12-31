Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 декабря

Рост числа жертв обстрела в Белгороде, ограничения новогодних мероприятий из-за траура по жертвам обстрела, эсминец США сбил две йеменские ракеты в Красном море

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв атаки ВСУ на Белгород возросло до 22 человек. Среди них трое детей.

- В Благовещенске, Владивостоке и Магадане ограничили новогодние мероприятия из-за трагедии в Белгороде. Об этом заявили мэры городов.

- Американский эсминец сбил над Красным морем две ракеты, запущенные из Йемена. Перед этим датский контейнеровоз был атакован ракетой и запросил помощь.

- Египетская авиакомпания AlMasria начала полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх. На первом рейсе вылетели 216 пассажиров.