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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 декабря

Рост числа жертв обстрела в Белгороде, ограничения новогодних мероприятий из-за траура по жертвам обстрела, эсминец США сбил две йеменские ракеты в Красном море

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв атаки ВСУ на Белгород возросло до 22 человек. Среди них трое детей.

- В Благовещенске, Владивостоке и Магадане ограничили новогодние мероприятия из-за трагедии в Белгороде. Об этом заявили мэры городов.

- Американский эсминец сбил над Красным морем две ракеты, запущенные из Йемена. Перед этим датский контейнеровоз был атакован ракетой и запросил помощь.

- Египетская авиакомпания AlMasria начала полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх. На первом рейсе вылетели 216 пассажиров.

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