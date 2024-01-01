Нагорно-Карабахская республика прекратила существование

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) прекратила свое существование с 1 января 2024 года в соответствии с подписанным президентом НКР Самвелом Шахраманяном указом о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорилось в указе, который Шахраманян подписал 28 сентября 2023 года.

В нем отмечалось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха.

20 сентября при посредничестве российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе были прекращены боевые действия, шедшие на протяжении 19-20 сентября. Также была достигнута договоренность о полном разоружении вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха.

С 24 сентября жители Нагорного Карабаха стали покидать регион. В Армению въехали более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тыс. армян.

Бывшие президенты НКР Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший госминистр Рубен Варданян, экс-командующий армией обороны НКР Левон Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян, спикер парламента Давид Ишханян, а также бывший глава МИД Давид Бабаян арестованы властями Азербайджана.