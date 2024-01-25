Суд в Баку продлил арест карабахским лидерам на четыре месяца

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Баку Бинагадинский районный суд продлил на четыре месяца сроки ареста бывшим высокопоставленным чиновникам непризнанной Нагорно-Карадбахской республики, сообщают азербайджанские СМИ.

Продлен арест экс-президентов НКР Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна, спикера парламента Давида Ишханяна, а также генералов Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна.

Все они были задержаны азербайджанскими силовиками осенью 2023 года. В Азербайджане им вменяют ряд уголовных статей.

Ранее 25 января на четыре месяца был продлен арест Рубену Варданяну, бывшему руководителю "Тройки Диалог", первому президенту московской школы управления "Сколково" и бывшему госминистру НКР.