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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Британия рассматривает возможность нанесения ударов по йеменским хуситам

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс рассматривает возможность нанесения авиаударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море, пишет The Telegraph.

"Великобритания совместно с США разрабатывают планы потенциальных военных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, чтобы противостоять их нападениям на судоходные маршруты, что вызывает хаос на мировых торговых путях", - говорится в публикации.

В частности, Шеппс сообщил, что США и Великобритания готовят беспрецедентное совместное заявление - "последнее устное предупреждение" хуситам, которое может быть опубликовано уже в понедельник.

"The Telegraph понимает, что любой атакой, скорее всего, будут руководить США. Это было бы серьезной эскалацией ответных мер против хуситов, и в настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы другие страны присоединились к США и Великобритании", - отмечается в статье.

Сама Великобритания может отправить фрегат королевских ВМС Lancaster в Красное море для поддержки уже находящегося там эсминца Diamond.

"У хуситов не должно быть никаких сомнений: мы привержены привлечению злонамеренных субъектов к ответственности за незаконные захваты и нападения", - заявил британский министр.

Два высокопоставленных представителя министерства обороны США сообщили The Telegraph, что администрация президента США Джо Байдена не будет сообщать о своих военных планах заранее, но не исключили перспективы нанесения авиаударов в ближайшем будущем.

"Вооруженные силы США имеют неотъемлемое право на самооборону, и если мы все-таки решим предпринять какие-либо действия против хуситов, то мы сделаем это в любое время и в любом месте по нашему выбору", - сказал источник в Пентагоне.

ВМС США уже уничтожили в воскресенье три лодки хуситов, ликвидировав не менее 10 боевиков, которые пытались подняться на борт контейнеровоза Hangzhou компании Maersk в Красном море.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в телефонных беседах с коллегами из Великобритании Грантом Шеппсом и Нидерландов Кайсой Оллонгрен безопасность судоходства в Красном море, сообщило Минобороны США накануне.

Стороны отметили, что атаки на суда "неприемлемы и глубоко дестабилизируют международный порядок, основанный на правилах".

"Остин отметил, что эти нападения представляют собой серьезную международную проблему, которая требует коллективных действий", - подчеркивалось в сообщениях о беседах шефа Пентагона.

Великобритания США Йемен хуситы Красное море
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