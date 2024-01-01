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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Ким Чен Ын заявил о готовности армии КНДР уничтожить противников

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с высшим командным составом Корейской народной армии призвал к всемерному повышению боеготовности вооруженных сил в условиях обострения обстановки в районе Корейского полуострова, сообщили северокорейские СМИ.

Он отметил, что "обстановка в области безопасности на Корейском полуострове с каждым днем приближается к грани вооруженного конфликта" из-за "военной конфронтации США и других враждебных сил".

Ким Чен Ын также назвал свершившимся фактом то, что "вооруженный конфликт может произойти в любой момент".

"Если враг выберет военную конфронтацию и провокацию против КНДР, наша армия должна нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить его, мобилизовав все самые жесткие средства и возможности без малейших колебаний", - подчеркнул северокорейский лидер.

КНДР Ким Чен Ын США
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