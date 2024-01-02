Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В Южной Корее совершено нападение на лидера оппозиционной партии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен был ранен в ходе массового мероприятия в Пусане, сообщает "Ренхап".

Агентство отмечает, что во время встречи с журналистами в ходе осмотра места строительства нового городского аэропорта неизвестный подошел к политику с просьбой дать автограф, и внезапно ударил его в шею ножом.

Ли Чжэ Мен был экстренно доставлен в больницу Национального университета Пусана, находясь в сознании.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель выразил глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Ли Чжэ Мена и приказал полиции и соответствующим властям провести расследование в кратчайшие сроки.

Подозреваемый был задержан месте происшествия. О состоянии раненого политика, а также о мотивах нападения не сообщается.

Южная Корея оппозиция лидер нападение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Японии под завалами после землетрясения оказались шесть человек

На японских АЭС не выявили нарушений после землетрясений

В Японии провели эвакуацию в нескольких префектурах после землетрясений

В Японии провели эвакуацию в нескольких префектурах после землетрясений

В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 января

Председательство в БРИКС перешло России

Председательство в БРИКС перешло России

Британия рассматривает возможность нанесения ударов по йеменским хуситам

Нагорно-Карабахская республика прекратила существование

Азербайджан в 2024 году инвестирует в оборонную промышленность около $600 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });