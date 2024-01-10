Подвергшийся нападению лидер оппозиции Южной Кореи Ли Джэмён выписан из больницы

Напавший заявил, что хотел помешать ему стать президентом

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лидера южнокорейской оппозиции и председателя "Демократической партии" Ли Джэмёна, подвергшегося ранее в январе нападению в Пусане, выписали в среду из больницы, сообщает "Рёнхап".

"Ли Джэмён покинул больницу в среду, спустя восемь дней после того, как ему нанесли ножевое ранение в шею", - информирует агентство.

После выписки из больницы Национального сеульского университета политик выразил надежду, что этот инцидент "послужит вехой в прекращении ненависти и конфронтации и в возобновлении достойной политики, когда люди уважают друг друга, мирно сосуществуют".

Задержанный полицией 67-летний напавший по имени Ким в свою очередь заявил, что ударил Ли Джэмёна ножом, чтобы помешать ему стать президентом страны.

"Подозреваемый заявил, что решился на убийство с целью помешать Ли Джэмёну стать президентом и получить большинство мест на предстоящих всеобщих выборах", - приводит "Рёнхап" слова главы полицейского управления Пусанского метрополитена Ву Чул Муна.

Ким заявил полиции, что "совершил преступление по субъективным политическим убеждениям".

Нападавший 2 января ударил Ли Джэмёна походным ножом во время визита лидера оппозиции в Пусан. Его задержали на месте происшествия. Полиция пришла к выводу, что Ким действовал без сообщника.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль осудил нападение и призвал выяснить обстоятельства произошедшего.

Ли Джэмён, председатель главной оппозиционной Демократической партии, потерпел поражение на предыдущих президентских выборах 2022 года из-за небольшого отставания по числу голосов. Ожидается, что он снова будет баллотироваться на пост главы государства.

Парламентские выборы в Южной Корее пройдут 10 апреля 2024 года.