Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Истребители F-15, "Typhoon" и штурмовики А-10 "Thunderbolt" десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В сирийском районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений воздушного пространства страны самолетами западной коалиции, сообщил журналистам на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей "Typhoon" и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt" "коалиции", - сообщил контр-адмирал.
Он отметил, что "подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 2 января

Число жертв землетрясения в Японии превысило 50

Число жертв землетрясения в Японии превысило 50

В Турции задержали 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Министр обороны Израиля заявил об успехах на севере Газы

Министр обороны Израиля заявил об успехах на севере Газы

Столкновение самолетов в токийском аэропорту привело к гибели пяти человек

Столкновение самолетов в токийском аэропорту привело к гибели пяти человек

Самолет авиакомпании JAL загорелся в токийском аэропорту

Самолет авиакомпании JAL загорелся в токийском аэропорту

Число жертв землетрясения в Японии превысило сорок человек

Число жертв землетрясения в Японии превысило сорок человек

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль отказался от новой сделки с ХАМАС по освобождению заложников

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });