Истребители F-15, "Typhoon" и штурмовики А-10 "Thunderbolt" десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В сирийском районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений воздушного пространства страны самолетами западной коалиции, сообщил журналистам на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей "Typhoon" и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt" "коалиции", - сообщил контр-адмирал.

Он отметил, что "подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".