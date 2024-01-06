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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Военные РФ сообщили о четырех нарушениях со стороны коалиции в небе Сирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - сообщил он.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - добавил Кулить.

Вадим Кулить Сирия
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