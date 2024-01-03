Ставки по ипотеке в США выросли впервые за два месяца

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на последней неделе 2023 года вырос на 5 базисных пунктов, увеличившись впервые почти за два месяца. Об этом говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе составила 6,76%. В середине октября показатель достигал рекордных за 23 года 7,9%.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 10,7%, худшими темпами с февраля прошлого года.

"Рынок продолжает оценивать новости о замедлении инфляции и вероятность снижения ставки ФРС, благодаря чему фиксированные ставки по 30-летним ипотечным кредитам остаются вблизи минимумов с середины 2023 года, - написал вице-президент MBA Майк Фратантони. - Недавнее снижение ипотечных ставок дает повод для некоторого оптимизма на 2024 год, но мы пока не видим роста заявок на кредиты на покупку жилья".