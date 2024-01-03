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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Два взрыва произошли у могилы генерала Сулеймани в Иране

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Два взрыва произошли в среду в иранском городе Керман у могилы бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, погибли 53 человека, еще около 70 получили ранения и травмы, передает иранское телевидение.

На кадрах, показанных по телевидению, видны разбегающиеся люди и направляющиеся к месту происшествия сотрудники медслужбы.

Взрывы случились в день памяти Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США.

Иран Касем Сулеймани
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