Два взрыва произошли у могилы генерала Сулеймани в Иране

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Два взрыва произошли в среду в иранском городе Керман у могилы бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, погибли 53 человека, еще около 70 получили ранения и травмы, передает иранское телевидение.

На кадрах, показанных по телевидению, видны разбегающиеся люди и направляющиеся к месту происшествия сотрудники медслужбы.

Взрывы случились в день памяти Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США.