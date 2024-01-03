В ОПЕК+ подтвердили приверженность соглашению ради стабильности нефтяных рынков

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ остаются привержены соглашению в стремлении достичь стабильности на рынках нефти. Об этом говорится в заявлении секретариата ОПЕК по итогам консультаций с участниками альянса.

"Секретариат ОПЕК после консультаций в начале 2024 года со странами ОПЕК, а также со странами не-ОПЕК, примкнувшими к декларации о сотрудничестве (DoC), вновь подтверждает их полную приверженность единству и сплоченности, продолжению усилий для поддержания стабильности нефтяного рынка", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ продолжится на благо всех производителей, потребителей и инвесторов, а также мировой экономики в целом.

Заявление ОПЕК сделано спустя две недели после объявления Анголой о выходе из состава альянса после значительного понижения ее разрешенного уровня добычи нефти. Еще в июне ОПЕК приняла решение снизить квоту для Анголы на 2024 год на 175 тыс. б/с, до 1,28 млн б/с. Несмотря на активные выступления страны против этого решения, на декабрьском онлайн-заседании альянса квота для нее была снижена еще на 170 тыс. б/с, до 1,11 млн б/с.

Как сообщалось, ОПЕК+ начинает 2024 год со слегка измененными квотами на добычу, добровольными сокращениями отдельных стран-участниц, без Анголы, но с Бразилией, которая пока не будет участвовать в сокращениях. На заседании в конце ноября 2023 года были сохранены решения, принятые в июне, лишь слегка изменены квоты на добычу для трех стран – Анголы, Конго и Нигерии.

Ряд стран ОПЕК+ до конца 2024 года продолжат добровольно сокращать свою добычу на 1,66 млн б/с: из них по 500 тыс. б/с пришлось на лидеров сделки – Россию и Саудовскую Аравию. Всего в добровольном сокращении приняли участие: Казахстан (78 тыс. б/с), Оман (40 тыс. б/с), ОАЭ (144 тыс. б/с), Кувейт (128 тыс. б/с), Ирак (211 тыс. б/с), Алжир (48 тыс. б/с).

Эти же страны дополнительно снижают свою добычу еще на 2,2 млн б/с на первый квартал 2024 года, отмечал ОПЕК. Однако все вышеперечисленные страны снизят именно добычу – в целом на 1,7 млн б/с, а Россия сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с. Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года снизит добычу дополнительно на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с и Оман - на 42 тыс. б/с.

Таким образом, без учета Анголы официальная квота на добычу ОПЕК+ на 2024 год составляет 39,4 млн б/с, с учетом добровольных сокращений - 37,8 млн б/с, а на первый квартал - 36,1 млн б/с (без вычитания российского экспорта).