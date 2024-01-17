ОПЕК в декабре увеличила добычу на 73 тысячи б/с

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ОПЕК в декабре 2023 года увеличила добычу на 73 тысяч баррелей в сутки к уровню ноября - до 26,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. При этом ОПЕК не учитывала показатели Анголы, которая, добывая немногим выше 1 млн б/с, объявила о выходе из альянса.

В основном добыча выросла в Нигерии и Ираке, а снизилась в Кувейте, Саудовской Аравии и Иране.

С учетом квот по добыче в рамках сделки ОПЕК+, а также добровольных сокращений, страны ОПЕК, участвующие в соглашении, не дотянули до целевого уровня 330 тысяч б/с. Больше всех по-прежнему отстает Нигерия (на 324 тысячи б/с), Конго (на 65 тысяч б/с) и Экваториальная Гвинея (на 66 тысяч б/с).

Страны ОПЕК+ в 2023 году не меняли установленные еще в 2022 году квоты на добычу. Однако ряд стран ОПЕК+ согласились добровольно снизить свое производство в целом на 1,67 млн б/с с мая по декабрь 2023 года (страны ОПЕК - примерно на 1 млн б/с), плюс Саудовская Аравия дополнительно снижает добычу еще на 1 млн б/с.