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Xerox планирует уволить свыше 3 тыс. человек в рамках реорганизации

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings, производящая принтеры и копировальную технику, намерена сократить штат сотрудников на 15%, или более чем на 3 тыс. человек, в рамках реорганизации бизнеса.

Как говорится в пресс-релизе компании, реорганизация направлена на повышение эффективности бизнес-модели и диверсификацию источников выручки в пользу ИТ-услуг.

Увольнения состоятся в первом квартале 2024 года.

Кроме того, Xerox сообщила, что компанию покинули глава американского подразделения Джоан Коллинс и главный директор по продуктам Трейси Козел.

Акции Xerox в среду рухнули на 12%. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 2,7%, до $2,22 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 10,3%.

Xerox США
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