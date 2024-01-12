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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Создатель мессенджера Discord уволит 17% сотрудников

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Discord Inc., создатель одноименного мессенджера, намерен сократить штат на 17%, уволив порядка 170 человек. В компании сообщили, что речь идет о корректировке численности штата после резкого роста числа сотрудников во время пандемии коронавируса.

Discord пользуется особенной популярностью среди геймеров, которые общаются в приложении с помощью сообщений и видеозвонков. Во время пандемии число пользователей мессенджера резко выросло, и штат компании расширился в пять раз с 2020 года.

Оценка стоимости Discord в рамках инвестраунда в 2021 году достигла $15 млрд. Всего за время своего существования компания привлекла инвестиции в размере около $1 млрд.

Discord США
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