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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Макрон может произвести перестановки в правительстве в ближайшие дни

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность перестановок в правительстве в ближайшие дни, передает в четверг BFMTV.

По данным телеканала, премьер-министр Элизабет Борн может покинуть Матиньонский дворец, тогда как в правительстве появятся новые лица, и предстоит очередной "кастинг" кандидатов.

BFMTV отмечает, что перестановки могут состояться до понедельника. "К тому времени судьба Элизабет Борн должна быть решена весьма вероятным уходом из правительства", - говорится в сообщении телеканала.

О вероятности перестановок в правительстве Франции и отставки премьер-министра в последние дни сообщали и другие французские СМИ. Газета Le Figaro заказала опрос, данные которого свидетельствуют, что две трети французских избирателей желают ухода Борн с поста премьер-министра.

франция Эмманюэль Макрон правительство перестановки
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