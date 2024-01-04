Макрон может произвести перестановки в правительстве в ближайшие дни

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность перестановок в правительстве в ближайшие дни, передает в четверг BFMTV.

По данным телеканала, премьер-министр Элизабет Борн может покинуть Матиньонский дворец, тогда как в правительстве появятся новые лица, и предстоит очередной "кастинг" кандидатов.

BFMTV отмечает, что перестановки могут состояться до понедельника. "К тому времени судьба Элизабет Борн должна быть решена весьма вероятным уходом из правительства", - говорится в сообщении телеканала.

О вероятности перестановок в правительстве Франции и отставки премьер-министра в последние дни сообщали и другие французские СМИ. Газета Le Figaro заказала опрос, данные которого свидетельствуют, что две трети французских избирателей желают ухода Борн с поста премьер-министра.