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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Две трети жителей Франции высказываются за отставку премьер-министра

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Две трети французов желают ухода Элизабет Борн с поста премьер-министра, следует из исследования института изучения общественного мнения Odoxa Backbone Consulting.

Социологическое исследование, проведенное по заказу газеты Le Figaro, показало, что за исключением избирателей, симпатизирующих президентской социал-либеральной партии "Возрождение" (29%), большинство сторонников других политических сил считают необходимой отставку главы правительства.

Около 80% избирателей националистического "Национального объединения", 70% поддерживающих Социалистическую партию, 64% голосующих за левую "Непокоренную Францию" и экологистов, 60% сторонников правоцентристских "Республиканцев" хотели бы, чтобы Борн перестала возглавлять правительство.

Почти семеро из десяти французов (68%) воспринимают итог ее деятельности как очень негативный. Только избиратели "Возрождения" оценили ее работу положительно (91%), а также в меньшей мере сторонники "Республиканцев" (51%).

Суровой оценке большинства избирателей подверглись и многие министры правительства Борн. Только трое из них получили больше положительных баллов, чем критических оценок. Так, 49% французов хотят, чтобы Габриэль Атталь продолжал выполнять функции министра национального образования, и только 27% желают его отставки. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр набрал в свою пользу 39% и 34% - против. Министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню поддержали 28%, а его замены хотят 27%.

Газета отмечает, что опрос проходил на фоне распространяемых СМИ в последние дни предположений, что во Франции грядет очередная правительственная перетасовка, которую якобы готовит президент Эмманюэль Макрон.

В связи с этим, сообщает Le Figaro, никакой очевидный кандидат в новые премьеры из протестированных участниками опроса представителей исполнительной власти не просматривается. Но всё же определенные шансы стать фаворитами, пишет издание, имеются у Атталя (36%) и Ле Мэра (31%).

Франция премьер отставка опрос
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