Министр обороны Израиля заявил, что гражданская власть в Газе после войны должна быть передана палестинцам

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галлант представил план действий в секторе Газа после окончания продолжающейся войны с ХАМАС, сообщает Times of Israel.

В нем основное внимание уделяется гражданскому управлению сектором, при этом Израиль сохраняет военный контроль на границах и право предпринимать любые необходимые военные действия и меры безопасности внутри Газы.

"Жители Газы - палестинцы, поэтому ответственность будут нести палестинские органы, при условии, что не будет никаких враждебных действий или угроз в адрес государства Израиль", - цитирует газета Галланта.

На брифинге для прессы Галлант отметил, что вопрос о возможном участии палестинской администрации в послевоенной Газе на данном этапе не актуален, поскольку она не провела необходимых реформ.

Тем временем высокопоставленные сотрудники службы безопасности сообщили Times of Israel, что передача обязанностей в руки местной администрации в соответствии с планом должна осуществляться постепенно, а не все сразу, учитывая существующую инфраструктуру.

Между тем, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, чье стремление к возобновлению еврейского поселения в Газе исключено в плане Галланта, заявил, что решительно выступает против этого.

"План Галланта "день после" - это повторение плана "день до" 7 октября. Решение для Газы требует нестандартного мышления и измененной концепции", - сказал Смотрич.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС.