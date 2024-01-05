Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Военные Израиля нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщили, что за последние сутки нанесли удары по более чем ста целям в Газе.

"За последние сутки ВВС, ВМС и сухопутные силы Израиля нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа. В частности, речь идет о командных пунктах и иных военных объектах", - отметило израильское командование в соцсетях.

По данным израильской стороны, интенсивные боевые действия против палестинских военизированных формирований продолжились в городе Хан-Юнис.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе

Администрация Байдена готовится к возможному расширению войны в Газе

Макрон может произвести перестановки в правительстве в ближайшие дни

Две трети жителей Франции высказались за отставку премьера

Две трети жителей Франции высказались за отставку премьера

США продолжат вводить санкции против оборонного сотрудничества РФ с КНДР и Ираном

Что произошло за день: четверг, 4 января

Беспилотник США совершил первый с начала года полет вблизи Крыма

Беспилотник США совершил первый с начала года полет вблизи Крыма
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });