Военные Израиля нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщили, что за последние сутки нанесли удары по более чем ста целям в Газе.

"За последние сутки ВВС, ВМС и сухопутные силы Израиля нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа. В частности, речь идет о командных пунктах и иных военных объектах", - отметило израильское командование в соцсетях.

По данным израильской стороны, интенсивные боевые действия против палестинских военизированных формирований продолжились в городе Хан-Юнис.