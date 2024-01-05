В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

Флаг Белоруссии Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии вводят запрет избираться президентом лицам с иностранным гражданством или видом на жительство (ВНЖ), а также закрепляют гарантии неприкосновенности президенту и членам его семьи.

Поправки в закон о президенте Белоруссии опубликованы в пятницу на Национальном правовом интернет-портале. Основные положения закона вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Изменения в закон о президенте были приняты на прошедшем в Белоруссии референдуме в 2022 году.

По новому закону, президентом может быть избран гражданин Белоруссии по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.

Закрепляется неприкосновенность главы государства и членов его семьи. Она распространяется на занимаемые ими жилые и служебные помещения, используемые транспортные средства, средства связи, иное имущество.

Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий. Он становится пожизненным членом верхней палаты парламента - Совета республики.

Также действующий и бывший президенты республики становятся делегатами Всебелорусского народного собрания (ВНС), полномочия которого, по итогам состоявшегося референдума, расширены. Закреплен статус ВНС как высшего представительного органа народовластия Белоруссии.

Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения госизмены или иного тяжкого преступления.