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ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На референдуме в Белоруссии одобрено внесение изменений в Основной закон страны. Согласно предварительным итогам, за внесение поправок проголосовали 65,16% избирателей, сообщил прямом эфире глава ЦИК Игорь Карпенко в ночь на понедельник.

"За принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума от внесенных в списки для голосования", - заявил глава ЦИК.

По его словам, против принятия поправок проголосовали 10,07% избирателей.

В ЦИК уточнили также явку на референдуме - 78,63% от списочного состава.

В воскресенье прошел основной этап голосования. С 22 по 26 февраля состоялось досрочное голосование, явка на котором составила 42,93% избирателей. Итоговое заседание ЦИК запланировано на 3 марта.

На референдум был вынесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие свыше половины внесенных в списки избирателей. Для принятия решения за него должны проголосовать более 50% избирателей.

В новой Конституции предлагается повысить возрастной ценз для избрания на пост президента - с 35 до 40 лет, а также время постоянного проживания в Белоруссии - с 10 до 20 лет. Прописано, что президентом может быть избран человек, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства или вида на жительство. Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Также предлагается закрепить в Конституции неприкосновенность главы государства.

Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий. Он становится пожизненным членом верхней палаты парламента - Совета республики.

В новой Конституции расширяются полномочия Всебелорусского народного собрания. Закрепляется статус ВНС как высшего представительного органа народовластия Белоруссии. Делегатами ВНС являются как действующий, так и бывший президенты республики, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, гражданского общества.

ВНС наделяется правом смещать с должности президента страны, избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов, вводить на территории страны режим чрезвычайное или военное положение.

В Конституции предлагается внести положение, согласно которому Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

Также предлагается закрепить тезис о том, что браком в Республике Беларусь считается союз женщины и мужчины.

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна должна стать парламентской республикой.

Белоруссия

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