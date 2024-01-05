ЦПВС заявил о новых нарушениях пространства Сирии со стороны западной коалиции

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Авиация коалиции стран Запада во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства страны, сообщил журналистам на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 "Thunderbolt" и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сообщил контр-адмирал.

Он подчеркнул, что "подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".