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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Индийская обсерватория для изучения Солнца выведена на заданную орбиту

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Индийская космическая обсерватория для изучения Солнца Aditya-L1 в субботу была успешно выведена на гало-орбиту в районе точки Лагранжа L1 - в 1,5 млн км от Земли, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Выведение обсерватории для изучения Солнца Aditya-L1 на гало-орбиту было осуществлено около 16:00 по индийскому времени (13:30 по Москве - ИФ) 6 января 2024 года", - говорится в сообщении организации.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал выведение аппарата на гало-орбиту "свидетельством неумолимой самоотверженности индийских ученых в проведении самых сложных космических миссий" и заявил, что Индия продолжит расширять границы научного знания на благо человечества.

По данным организации, эта гало-орбита была выбрана, чтобы минимизировать количество маневров по ее коррекции, и тем самым сократить потребление топлива для обеспечения работы обсерватории на срок 5 лет.

Обсерватория Aditya-L1 оборудована различной полезной нагрузкой для проведения научных исследований. Она будет изучать фотосферу и хромосферу Солнца, а также ее верхний слой - Солнечную корону - с помощью приборов для обнаружения магнитных полей и электромагнитных частиц, спектрометров и коронографов.

Ученые рассчитывают получить новые данные, которые помогут понять причины корональных выбросов массы (выбросов вещества из Солнечной короны) и солнечных вспышек, а также изучить космическую погоду и магнитное поле в районе точки L1.

Индия Нарендра Моди Солнце
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