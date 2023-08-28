Индия запустит космическую обсерваторию для изучения Солнца 2 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Запуск индийской космической обсерватории для изучения Солнца Aditya-L1 намечен на 2 сентября, сообщила в понедельник Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Запуск первой индийской космической обсерватории для исследования Солнца Aditya-L1 запланирован на 2 сентября 2023 года в 11:50 по индийскому времени (9:20 по московскому) с острова Шрихарикота", - говорится в сообщении организации.

Обсерватория будет запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана с помощью ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). После выведения на околоземную орбиту аппарат с помощью своих двигателей выйдет на эллиптическую орбиту и отправится к точке Лагранжа L1.

Аппарат планируется вывести на гало-орбиту в районе точки Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, которая находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. Обсерватория, оборудованная различной полезной нагрузкой, будет изучать фотосферу и хромосферу Солнца, а также её верхний слой - Солнечную корону с помощью приборов для обнаружения магнитных полей и электромагнитных частиц, спектрометров и коронографов.

Учёные рассчитывают получить новые данные, которые помогут понять причины корональных выбросов массы (выбросов вещества из солнечной короны) и солнечных вспышек, а также изучить космическую погоду и магнитное поле в районе точки L1.