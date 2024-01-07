Глава Пентагона признал, что не стоило скрывать факт госпитализации

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив членов администрации в известность о том, что его госпитализируют.

"Я понимаю озабоченность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что мог бы лучше работать, обеспечивая надлежащее информирование общественности. Я обязуюсь работать лучше", - говорится в заявлении.

"Это была моя медицинская процедура, и я несу полную ответственность за свои решения о раскрытии информации", - отметил Остин. Он добавил, что идет на поправку и с нетерпением ждет скорого возвращения в Пентагон.

Ранее сообщалось, что Остин был госпитализирован после проведения не называемой медицинской процедуры

В то же время, как сообщило агентство Associated Press (АР), высокопоставленные руководители администрации Байдена, высшие чиновники Пентагона и члены Конгресса США в течение нескольких дней не знали о том, что Остин был госпитализирован.

По словам чиновников администрации, Пентагон не информировал об этом Совет национальной безопасности Белого дома, включая советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

То, что факт госпитализации министра был скрыт, "отражает ошеломляющее отсутствие прозрачности в отношении его болезни, насколько она была серьезной и когда он может быть выписан", говорится в сообщении.

"Такая секретность в то время, когда Соединенные Штаты жонглируют мириадами кризисов в области национальной безопасности, противоречит обычной практике общения с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами США и членами кабинета министров", - подчеркнуло агентство.