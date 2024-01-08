Пентагон пока не может назвать дату выписки из госпиталя Остина

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин все еще находится в госпитале, Пентагон пока не может назвать точную дату его выписки, сообщил представитель американского оборонного ведомства Пэт Райдер.

"На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки, мы продолжим предоставлять обновленную информацию о статусе министра по мере ее поступления", - сказал он.

Райдер отметил, что в пятницу министр "возобновил выполнение своих обязанностей", в частности, получал оперативную информацию и давал необходимые указания своей команде, беседовал с президентом Джо Байденом.

"Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневной деятельностью министерства обороны по всему миру", - подчеркнул представитель министерства.

Ранее сообщалось, что Остин был госпитализирован после проведения не называемой медицинской процедуры.

В то же время, как сообщило агентство Associated Press (АР), высокопоставленные руководители администрации Байдена, высшие чиновники Пентагона и члены Конгресса США в течение нескольких дней не знали о том, что Остин был госпитализирован.

По словам чиновников администрации, Пентагон не информировал об этом Совет национальной безопасности Белого дома, включая советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

То, что факт госпитализации министра был скрыт, "отражает ошеломляющее отсутствие прозрачности в отношении его болезни, насколько она была серьезной и когда он может быть выписан", говорится в сообщении АР.

"Такая секретность в то время, когда Соединенные Штаты жонглируют мириадами кризисов в области национальной безопасности, противоречит обычной практике общения с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами США и членами кабинета министров", - подчеркнуло агентство.

Накануне Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив членов администрации в известность о том, что его госпитализируют.

"Я понимаю озабоченность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что мог бы лучше работать, обеспечивая надлежащее информирование общественности. Я обязуюсь работать лучше", - говорится в заявлении.