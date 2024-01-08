Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"

Лучшим актером второго плана признан Роберт Дауни-младший

Кристофер Нолан принимает награду за лучший режиссерский фильм на 81-й церемонии "Золотой глобус" Фото: Rich Polk/Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Режиссер Кристофер Нолан стал обладателем "Золотого глобуса" за фильм "Оппенгеймер" об истории жизни американского физика Роберта Оппенгеймера - автора первых разработок ядерного оружия.

81-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник по московскому времени в Лос‑Анджелесе.

Исполнитель главной роли в фильме Киллиан Мерфи отмечен "Золотым глобусом" как лучший драматический актер. Кроме того, работа Нолана удостоена "Золотых глобусов" за лучшую режиссуру, роль второго плана, исполненную Робертом Дауни-младшим, и за лучший оригинальный саундтрек.

Приз за лучший сценарий получили Жюстин Триет и Артур Арари за фильм "Анатомия падения". Фильм, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, рассказывает об известной писательнице, которую подозревают в убийстве мужа, а единственным свидетелем произошедшего является их незрячий сын. Он также признан лучшим фильмом на иностранном языке.

Лучшим анимационным фильмом стала работа "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.