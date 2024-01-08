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"Наследники" получили "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

В миреКристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"Читать подробнее

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сериал "Наследники" стал обладателем "Золотого глобуса" как "Лучший драматический сериал".

81-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник по московскому времени.

Сериал рассказывает о семье Рой, владельцах международного конгломерата СМИ и развлечений "Уэйстар Ройко", которые борются за контроль над компанией на фоне ухудшения здоровья главы семьи Логана Роя.

Награды в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "Лучшая женская роль в драматическом сериале" получили Киран Калкин и Сара Снук за "Наследников".

Лучшим мини-сериалом стала "Грызня". Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали исполнители главных ролей в "Грызне" Стивен Ён и Эли Вонг.

Лучшим комедийным сериалом признан "Медведь". "Золотой глобус" в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Джереми Аллен Уайт и Айо Эдебири.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

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