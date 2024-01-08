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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:23

ВОЗ отменила доставку медикаментов на север Газы, не получив гарантии безопасности

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решила остановить миссию по доставке медицинских средств на север сектора Газа из-за невозможности получить гарантии безопасности.

"Сильные бомбардировки, ограничения на перемещения, нарушения связи делают почти невозможным доставку медикаментов и медицинских принадлежностей на регулярной безопасной основе в Газе, особенно на севере", - цитируют западные СМИ заявление ВОЗ.

"Прошло 12 дней с того момента, как мы смогли добраться до северной Газы", - отметили в офисе ВОЗ на палестинских территориях.

В организации уточнили, что планировавшаяся на воскресенье миссия, которую пришлось отменить, должна была помочь работе пяти больниц на севере анклава.

Тем временем Associated Press сообщает, что медики, пациенты и перемещенные лица покидают больницу "Мучеников Аль-Акса" в Дейр-эль-Балахе - основное медицинское учреждение в центральной Газе - из-за того, что бои между израильскими военными и палестинскими ополченцами идут все ближе к этому объекту.

Согласно информации ООН, в Газе теперь частично функционируют лишь 13 из 36 больниц.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По данным Минздрава в Газе, боевые действия в анклаве привели к гибели свыше 22,8 тыс. палестинцев, более 58 тыс. получили ранения. Однако в статистике Минздрава не делают различия между гражданским населением и членами вооруженных группировок.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ВОЗ ООН ХАМАС сектор Газа
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