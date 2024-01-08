Число погибших в секторе Газа превысило 23 тыс. человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - До 23 084 человек выросло число погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября в секторе Газа, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные палестинского Минздрава в анклаве.

За последние 24 часа в секторе погибли еще 249 человек. Также 58 926 человек получили ранения более чем за три месяцев боев в Газе. Однако в статистике Минздрава не делают различия между гражданским населением и членами палестинских вооруженных группировок.

Тем временем, в ЦАХАЛ сообщили о новых ударах на юге сектора Газа и вдоль границы с Ливаном: израильские военные атаковали ряд объектов движения "Хезболла" на ливанской территории.

Вместе с тем, по информации "Аль-Джазиры", в результате одного из ударов был убит высокопоставленный командир "Хезболлы", возглавлявший элитный отряд "ар-Ридван".

Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен находится в очередном - четвертом - туре по странам Ближнего Востока с момента начала кризиса. Накануне в Катаре он предупреждал, что боевые действия вокруг сектора Газа могут перерасти в региональный конфликт. В понедельник он и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян провели переговоры. Затем Блинкен должен направиться в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, после чего прибыть в Израиль.