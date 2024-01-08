Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Число погибших в секторе Газа превысило 23 тыс. человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - До 23 084 человек выросло число погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября в секторе Газа, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные палестинского Минздрава в анклаве.

За последние 24 часа в секторе погибли еще 249 человек. Также 58 926 человек получили ранения более чем за три месяцев боев в Газе. Однако в статистике Минздрава не делают различия между гражданским населением и членами палестинских вооруженных группировок.

Тем временем, в ЦАХАЛ сообщили о новых ударах на юге сектора Газа и вдоль границы с Ливаном: израильские военные атаковали ряд объектов движения "Хезболла" на ливанской территории.

Вместе с тем, по информации "Аль-Джазиры", в результате одного из ударов был убит высокопоставленный командир "Хезболлы", возглавлявший элитный отряд "ар-Ридван".

Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен находится в очередном - четвертом - туре по странам Ближнего Востока с момента начала кризиса. Накануне в Катаре он предупреждал, что боевые действия вокруг сектора Газа могут перерасти в региональный конфликт. В понедельник он и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян провели переговоры. Затем Блинкен должен направиться в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, после чего прибыть в Израиль.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

"Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. События в Газе также привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Газа Израиль Йемен ОАЭ Хезболла ХАМАС ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

ВОЗ отменила доставку медикаментов на север Газы, не получив гарантии безопасности

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля заявил о способности военных провести операцию в Ливане

Глава Минобороны Израиля заявил о способности военных провести операцию в Ливане

В США остановят полеты Boeing 737 MAX 9 после инцидента с рейсом Alaska Airlines

В США остановят полеты Boeing 737 MAX 9 после инцидента с рейсом Alaska Airlines

Китайская контрразведка задержала иностранца по подозрению в работе на MI6

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 января

Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"

Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"

Конгресс США согласовал бюджет правительства на 2024 год

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Что произошло за день: воскресенье, 7 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес более сотни ударов на юге сектора Газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });