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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

В Белом доме исключили отставку шефа Пентагона по состоянию здоровья

В Белом доме исключили отставку шефа Пентагона по состоянию здоровья
Министр обороны США Ллойд Остин
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Отставки главы Пентагона Ллойда Остина из-за ситуации вокруг его госпитализации не планируется, заявил представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Не планируется ничего другого, кроме того, что Остин останется на своем посту", - сказал Кирби на брифинге.

По его словам, президент США Джо Байден уважает Остина и то, как министр обороны "справился с многочисленными кризисными ситуациями за последние три года работы". Кирби добавил, что глава Пентагона будучи в больнице приступил к выполнению своих обязанностей.

Остин был ранее госпитализирован после проведения не называемой медицинской процедуры. При этом, как отмечали американские СМИ, министр обороны несколько дней не уведомлял об этом руководство администрации США. Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив Белый дом в известность о том, что его госпитализируют.

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