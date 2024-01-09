Шеф Пентагона переведен из отделения интенсивной терапии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии, но все еще остается в больнице, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Министр Остин в настоящее время остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии. (...) Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и выздоравливает (...)", - говорится в заявлении Райдера, опубликованном Пентагоном.

По его словам, Остин "испытывает дискомфорт, но прогноз хороший".

Отмечается, что шеф Пентагона "продолжает следить за повседневной деятельностью министерства обороны по всему миру".

В частности, 8 января Остин провел переговоры с заместителем министра обороны Кэтлин Хикс и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Точная дата выписки Остина из больницы по-прежнему неизвестна, добавил Райдер.

Тем временем бывший постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли вечером призвала уволить президента Джо Байдена из-за ситуации с госпитализацией Остина.

"Невероятно, что у нас такая ситуация. (...) У нас война на Ближнем Востоке. Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету, способную поразить Соединенные Штаты. (...) Для меня проблема тот факт, что Байден не разговаривает со своим министром обороны каждый божий день", - заявила она во время выступления на телеканале Fox News в понедельник.

Остин был ранее госпитализирован после проведения неназванной медицинской процедуры. При этом, как отмечали американские СМИ, министр обороны несколько дней не уведомлял об этом администрацию США. Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив Белый дом в известность о том, что его госпитализируют.

Между тем, представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что отставки главы Пентагона из-за его госпитализации не планируется.

"Не планируется ничего другого, кроме того, что Остин останется на своем посту", - сказал Кирби в понедельник на брифинге.

По его словам, президент США Джо Байден уважает Остина и то, как министр обороны "справился с многочисленными кризисными ситуациями за последние три года работы".