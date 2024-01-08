Армения согласилась на встречу с Азербайджаном в США в трехстороннем формате

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ереван дал согласие на проведение встречи с Баку в Вашингтоне в трехстороннем формате, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Армения дала согласие на проведение встречи в Вашингтоне. Когда будет достигнуто окончательное согласие между всеми сторонами, то Армения готова пойти на эту встречу", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече в Ереване в понедельник со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

"Цель встречи - продолжить переговоры в Вашингтоне в трехстороннем формате и достичь прогресса по подписанию соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном", - уточнил Григорян.