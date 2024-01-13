Пашинян предлагает Баку соглашение о взаимном контроле над вооружениями

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.

"Для обеспечения безопасности мы предлагали зеркально отвести войска от границ, закрепленных Алма-Атинской декларацией, чтобы нейтрализовать угрозу столкновений. Азербайджан отказался. Предлагали демилитаризовать приграничные регионы, Азербайджан также отказывается. Сейчас могу предложить следующее - давайте подпишем соглашение о взаимном контроле над вооружениями", - сказал Пашинян на заседании инициативной группы возглавляемой им партии "Гражданский договор".

По его словам, этим документом Армения и Азербайджан получат возможность взаимно контролировать выполнение соглашений по вооружениям.

Пашинян также назвал неприемлемой критику Азербайджана на закупку Арменией вооружения.

"Проблема, которая вызывает обеспокоенность в том, что Азербайджан, с одной стороны, говорит, что усиливает свою армию, ставит под сомнение территориальную целостность Армении, с другой - говорит, что армия Армении закупает оружие у Франции, Индии. В чем логика? Понимание Азербайджана в том, что у Армении не должно быть армии? Если да, это значит, что ставится под сомнение право Армении на существование. Это неприемлемо", - сказал он.

Премьер Армении отметил также, что Ереван предлагает Баку подписать такое соглашение о мире, которое сделало бы невозможным начало новой войны.

"Но, иногда, знакомясь с предложениями Азербайджана, создается впечатление, что предпринимается попытка создать такой документ, которым дальнейшие войны получат легитимность. Это вне логики. Если мы искренне хотим добиться мира, то все эти вопросы можно обсудить. Но, к сожалению, до сих пор Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках. Не надо отрицать, что и в Армении, и Азербайджане, и за пределами этих стран есть силы, которые не заинтересованы и не будут заинтересованы в мире. Здесь очень важна позиция лидеров стран", - заявил Пашинян.