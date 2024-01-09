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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Конгресс США на этой неделе может прийти к соглашению по миграционной политике

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сенатор Джеймс Лэнкфорд, который возглавляет представителей республиканцев на переговорах с демократами по вопросам миграционной и пограничной политики, заявил, что соглашение может быть достигнуто на этой неделе.

В интервью Fox News он сказал, что участники переговоров по границе "надеются опубликовать текст к концу этой недели".

"Вопрос в том, чтобы попытаться добиться этого, - сказал Лэнкфорд. - Но, чтобы принять закон, у нас должно быть согласие сената от демократов, Белого дома от демократов и палаты представителей от республиканцев (...) Так соглашение должно сработать. Все рассчитывают, что это действительно сработает", - сказал он.

"У всех будет время, чтобы прочитать и ознакомиться с ним (соглашением - ИФ), никто в этом процессе не будет ущемлен", - добавил сенатор.

Лэнкфорд отметил, что он не возражает против встречи спикера палаты представителей Майка Джонсон непосредственно с Белым домом для достижения соглашения. В то же время, по его словам, палата представителей может внести свои изменения в законопроект, принятый сенатом.

Если это произойдет, сенату также нужно будет согласиться с ними, чтобы отправить законопроект на подпись президенту Джо Байдену.

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В декабре прошлого года Джонсон направил в Белый дом письмо, в котором указал, что не будет поддерживать выделение новой помощи Украине, пока не будет изменен подход к мерам безопасности на американских границах.

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ", - говорилось в послании.

Кроме того, по мнению спикера палаты представителей, Конгресс и американский народ должны получить ответы на ряд волнующих их вопросов, в частности, о стратегии Белого дома на Украине.

В октябре Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, глава Белого дома запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, а также $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.

Конгресс США Джеймс Лэнкфорд Белый дом Джо Байден
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