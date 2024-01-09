Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Американская Unity Software запланировала сократить штат на четверть

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американский поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений Unity Software планирует сократить порядка 1,8 тыс. рабочих мест, или 25% своего штата.

Как говорится в сообщении компании, большая часть увольнений придется на первый квартал, при этом оценка расходов будет дана позднее.

В прошлом году Unity Software трижды проводила сокращение штата, а в ноябре компания объявила о закрытии более чем десятка офисов.

Акции Unity подорожали на 3,6% на дополнительной сессии в понедельник. За последние три месяца капитализация компании подскочила на 31% до $14,36 млрд, тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил 9,9%.

Unity Software США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов

Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов

Премьер Эстонии пообещала направлять Киеву по 0,25% ВВП в следующие четыре года

Что случилось этой ночью: вторник, 9 января

Конгресс США на этой неделе может прийти к соглашению по миграционной политике

Конгресс США на этой неделе может прийти к соглашению по миграционной политике

Израиль хочет использовать возвращение палестинцев на север Газы в сделке с ХАМАС

Израиль хочет использовать возвращение палестинцев на север Газы в сделке с ХАМАС

Армения согласилась на встречу с Азербайджаном в США в трехстороннем формате

Американская лунная миссия оказалась под угрозой срыва из-за отказа двигателя

Американская лунная миссия оказалась под угрозой срыва из-за отказа двигателя

Что произошло за день: понедельник, 8 января

В Белом доме исключили отставку шефа Пентагона по состоянию здоровья

В Белом доме исключили отставку шефа Пентагона по состоянию здоровья

Швеция может отправить в Латвию свой батальон после вступления в НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });