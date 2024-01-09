Американская Unity Software запланировала сократить штат на четверть

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американский поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений Unity Software планирует сократить порядка 1,8 тыс. рабочих мест, или 25% своего штата.

Как говорится в сообщении компании, большая часть увольнений придется на первый квартал, при этом оценка расходов будет дана позднее.

В прошлом году Unity Software трижды проводила сокращение штата, а в ноябре компания объявила о закрытии более чем десятка офисов.

Акции Unity подорожали на 3,6% на дополнительной сессии в понедельник. За последние три месяца капитализация компании подскочила на 31% до $14,36 млрд, тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил 9,9%.