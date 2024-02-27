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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Подразделение Sony по выпуску PlayStation сократит 900 рабочих мест

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Sony Interactive Entertainment, занимающаяся выпуском игровых консолей PlayStation, намерена сократить 900 рабочих мест, или 8% своего штата.

Главный исполнительный директор компании Джим Райан заявил во вторник, что руководство приняло "исключительно сложное" решение о реструктуризации бизнеса, включая сокращение рабочих мест, в связи с изменением экономического ландшафта.

Как говорится в сообщении Sony Interactive Entertainment, дочерней компании Sony Group, сокращения коснутся ее сотрудников по всему миру.

Менее двух недель назад компания предупредила, что продажи игровых приставок PlayStation PS5 в этом фингоду будут ниже ее целевого показателя. Sony теперь рассчитывает продать 21 млн таких консолей вместо планировавшихся 25 млн. Кроме того, компания ожидает снижения продаж игровых приставок в следующем фингоду.

"Стало понятно, что необходимы изменения, чтобы продолжать развивать бизнес и компанию", - сказал во вторник Райан.

В конце января стало известно, что Microsoft Corp. сократит 1,9 тыс. рабочих мест в игровом бизнесе.

Ранее в том же месяце Amazon.com Inc. объявила о планах сокращения 500 рабочих мест в принадлежащем ей стриминговом сервисе Twitch, популярном у геймеров, а производитель видеоигр Unity Software Inc. сообщил о намерении урезать штат на 25%.

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