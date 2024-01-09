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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В Израиле сообщили Блинкену о планах усилить операцию в секторе Газа

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном проинформировал его о планах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысить интенсивность боевых операций в секторе Газа, сообщает во вторник Times of Israel.

"Галант подчеркнул, что операции в районе Хан-Юнис (на юге анклава) будут усилены и будут продолжаться до тех пор, пока не будет обнаружено руководство ХАМАС, а израильские беженцы не вернутся домой", - говорится в выдержке из заявления, которое приводит издание.

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Также в ходе встречи с американским дипломатом министр обороны Израиля поднял тему напряженности в регионе и "атак Ирана, проводимых через его марионеток".

"Необходимо увеличить давление на Иран, оно может предотвратить эскалацию в регионе", - сказал Галлант Блинкену.

Он подчеркнул, что главным приоритетом Израиля в настоящее время является обеспечение возвращения жителей северной части страны, где в последнее время активизировались военные действия на границе с Ливаном против группировки "Хезболла".

Блинкен находится в заграничном турне с 4 по 11 января.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Энтони Блинкен сектор Газа
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