Армия Израиля ударила по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько авиаударов по объектам инфраструктуры движения "Хезболла" на юге Ливана, а также произвела провела артобстрелы, чтобы сорвать готовящиеся атаки против Израиля, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

По информации ЦАХАЛ, по северу Израиля выпустили несколько ракет из Ливана, против них применили средства ПВО.

В то же время, в "Хезболле" подтвердили смерть одного из высокоплставленных командиров группировки Али Хусейна Барджи, предположительно, в результате израильского удара. Газета отмечает, что согласно подсчетам израильской стороны, Барджи стал 158-м членом "Хезболлы", убитым в боестолкновениях с октября 2023 года. Он стоял за организацией нескольких атак беспилотников на север Израиля.

Между тем, ливанский премьер Наджиб Микати сообщил заместителю генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьеру Лакруа, что Ливан готов к переговорам о достижении стабильности на границе в долгосрочной перспективе. "Мы хотели бы достичь стабильности и призываем к мирному решению в долгосрочной перспективе, но в ответ мы получаем предупреждения через международных посредников о войны в Ливане", - сказал он, по данным газеты.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщили, что израильские военнослужащие провели рейд в университете Хан-Юниса в секторе Газа и обнаружили там оружейный тайник, который использовали хамасовцы.

Во вторник в Израиле с визитом находится американский госсекретарь Энтони Блинкен. В ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что израильским военным следует избегать причинения вредя гражданским лицам в секторе Газа в дальнейшем. Они также обсудили тему освобождения заложников, взятых в плен хамасовцами в Израиле в ходе атаки 7 октября.

Также Блинкен встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, который сообщил ему о планах усилить операцию в секторе Газа.

По информации арабских СМИ, жертвами израильских ударов в секторе Газа с момента начала операции стали свыше 23,2 тыс. палестинцев, получили ранения свыше 59,1 тыс. человек.